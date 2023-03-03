В Днепре скоро откроется Макдональдс: как изменились цены за время войны

Уже в сентябре 2022 года первые рестораны McDonald’s снова открылись в Киеве. Позже – в Броварах, Виннице, Львове, Житомире, Луцке и т.д.
Теперь сеть ресторанов объявила, что возобновляет работу в нескольких городах южной и восточной части страны. В частности, рестораны откроются в Одессе и Днепре. Информацию о возвращении McDonald’s в Днепр подтвердил и главный художник города Сергей Белый.
Мы решили посмотреть, как изменились цены на еду в McDonald’s за время войны. Следует отметить, что они сильно отличаются от довоенных.
Так, за чизбургер придется заплатить 57 грн, за гамбургер – 49 грн. Если раньше БигТейсти стоил 112 грн, то сейчас – 168 грн. Цена ДаблЧизбургера с 61 грн выросла до 87 грн, а БигМак стоит уже 101 грн.
За большую картошку придется отдать 58 грн, дипы также есть в продаже, но только в Киеве и Киевской области. Их цена – 68 грн. За соус придется отдать 15 грн.
Самая большая кола стоит 42 грн, а за кофе придется отдать от 27 грн (эспрессо) до 57 грн (мокко).
Мороженое тоже дорогое: самый дешевый рожок стоит 35 грн. Есть порции с наполнителями за 50 и 60 грн.
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