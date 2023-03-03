Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепре скоро откроется Макдональдс: как изменились цены за время войны

Сегодня 17:23
просмотров

24 февраля после начала полномасштабного вторжения рф McDonald's закрыл все свои заведения в Украине. Компания объяснила, что это из соображений безопасности.

Новости Днепра про В Днепре скоро откроется Макдональдс: как изменились цены за время войны

Уже в сентябре 2022 года первые рестораны McDonald’s снова открылись в Киеве. Позже – в Броварах, Виннице, Львове, Житомире, Луцке и т.д.

Теперь сеть ресторанов объявила, что возобновляет работу в нескольких городах южной и восточной части страны. В частности, рестораны откроются в Одессе и Днепре. Информацию о возвращении McDonald’s в Днепр подтвердил и главный художник города Сергей Белый.

Мы решили посмотреть, как изменились цены на еду в McDonald’s за время войны. Следует отметить, что они сильно отличаются от довоенных.

Так, за чизбургер придется заплатить 57 грн, за гамбургер – 49 грн. Если раньше БигТейсти стоил 112 грн, то сейчас – 168 грн. Цена ДаблЧизбургера с 61 грн выросла до 87 грн, а БигМак стоит уже 101 грн.

Новости Днепра про В Днепре скоро откроется Макдональдс: как изменились цены за время войны

За большую картошку придется отдать 58 грн, дипы также есть в продаже, но только в Киеве и Киевской области. Их цена – 68 грн. За соус придется отдать 15 грн.

Новости Днепра про В Днепре скоро откроется Макдональдс: как изменились цены за время войны

Самая большая кола стоит 42 грн, а за кофе придется отдать от 27 грн (эспрессо) до 57 грн (мокко).

Новости Днепра про В Днепре скоро откроется Макдональдс: как изменились цены за время войны

Мороженое тоже дорогое: самый дешевый рожок стоит 35 грн. Есть порции с наполнителями за 50 и 60 грн.

Новости Днепра про В Днепре скоро откроется Макдональдс: как изменились цены за время войны

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре скоро откроется Макдональдс: как изменились цены за время войныУкраїнська Новости Днепра про В Днепре скоро откроется Макдональдс: как изменились цены за время войныРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Как вернуть товар в интернет-магазин в Днепре: кто платит за доставку
    Новости Днепра
    Сегодня 17:46
    Как вернуть товар в интернет-магазин в Днепре: кто платит за доставку

    Возврат купленного в Интернет-магазине товара практически ничем не отличается от…

    Семиклассник из Днепра помогал разбирать завалы дома на Победе: школьник получил награду
    Новости Днепра
    Сегодня 17:43
    Семиклассник из Днепра помогал разбирать завалы дома на Победе: школьник получил награду

    В Днепре наградили школьника, помогавшего разбирать завалы дома на Победе.

    В многоэтажке в Днепре домофон работает от павербанка
    Новости Днепра
    Сегодня 16:04
    В многоэтажке в Днепре домофон работает от павербанка

    В Днепре домофон работает от павербанка.

    ТОП-5 вариантов куда деть старые книги в Днепре
    Новости Днепра
    Сегодня 14:44
    ТОП-5 вариантов куда деть старые книги в Днепре

    В книжном шкафу у многих жителей Днепра наверняка найдутся те…

    Последние новости

    Как вернуть товар в интернет-магазин в Днепре: кто платит за доставку
    Как вернуть товар в интернет-магазин в Днепре: кто платит за доставку

    Возврат купленного в Интернет-магазине товара практически ничем не отличается от возврата продукции купленной в офлайн магазине. Часто сетевые продавцы грешат прописыванием дополнительных условий в договоре, хотя они не всегда законны. Журналисты dnepr.info разбирались, как вернуть товар в Интернет-магазин, и кто…

    Сегодня 17:46
    просмотров
    Семиклассник из Днепра помогал разбирать завалы дома на Победе: школьник получил награду
    Семиклассник из Днепра помогал разбирать завалы дома на Победе: школьник получил награду

    В Днепре наградили школьника, помогавшего разбирать завалы дома на Победе.

    Сегодня 17:43
    просмотров
    Зацепился краем рукава: на Днепропетровщине мужчине отрезало пальцы циркулярной пилой
    Зацепился краем рукава: на Днепропетровщине мужчине отрезало пальцы циркулярной пилой

    В Днепропетровской области мужчина потерял пальцы, когда работал с циркулярной пилой.

    Сегодня 16:40
    просмотров
    В многоэтажке в Днепре домофон работает от павербанка
    В многоэтажке в Днепре домофон работает от павербанка

    В Днепре домофон работает от павербанка.

    Сегодня 16:04
    0
    просмотров
    Не хочет домой: на Днепропетровщине поймали россиянина-нелегала
    Не хочет домой: на Днепропетровщине поймали россиянина-нелегала

    В Днепропетровской области разоблачили россиянина-нелегала.

    Сегодня 15:07
    0
    просмотров
    ТОП-5 вариантов куда деть старые книги в Днепре
    ТОП-5 вариантов куда деть старые книги в Днепре

    В книжном шкафу у многих жителей Днепра наверняка найдутся те книги, что были прочитаны несколько раз или не понравились и теперь стоят, и просто занимают место. Журналисты dnepr.info узнали, как можно освободить книжные полки и куда можно деть старые книги.

    Сегодня 14:44
    просмотров
    В Днепре еврейское надгробие использовали как крыльцо дома
    В Днепре еврейское надгробие использовали как крыльцо дома

    В Днепре перенесли еврейское надгробие, которое нашли вблизи заброшенного здания.

    Сегодня 14:23
    0
    просмотров
    Сегодня жители Днепра снова остались без воды: кто именно и причина
    Сегодня жители Днепра снова остались без воды: кто именно и причина

    Сегодня, 3 марта, некоторые жители Днепра снова остались без воды.

    Сегодня 14:00
    0
    просмотров
    В Днепре на Байкальской нашли обгоревшее тело: комментарий полиции
    В Днепре на Байкальской нашли обгоревшее тело: комментарий полиции

    На теле не обнаружены телесные повреждения.

    Сегодня 13:30
    0
    просмотров
    Районная знаменитость: в Днепре библиотекой «руководит» кошка
    Районная знаменитость: в Днепре библиотекой «руководит» кошка

    Днепровской библиотекой управляет кошка.

    Сегодня 13:25
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх