В Днепре скоро откроется Макдональдс: как изменились цены за время войны

24 февраля после начала полномасштабного вторжения рф McDonald's закрыл все свои заведения в Украине. Компания объяснила, что это из соображений безопасности.

Уже в сентябре 2022 года первые рестораны McDonald’s снова открылись в Киеве. Позже – в Броварах, Виннице, Львове, Житомире, Луцке и т.д.

Теперь сеть ресторанов объявила, что возобновляет работу в нескольких городах южной и восточной части страны. В частности, рестораны откроются в Одессе и Днепре. Информацию о возвращении McDonald’s в Днепр подтвердил и главный художник города Сергей Белый.

Мы решили посмотреть, как изменились цены на еду в McDonald’s за время войны. Следует отметить, что они сильно отличаются от довоенных.

Так, за чизбургер придется заплатить 57 грн, за гамбургер – 49 грн. Если раньше БигТейсти стоил 112 грн, то сейчас – 168 грн. Цена ДаблЧизбургера с 61 грн выросла до 87 грн, а БигМак стоит уже 101 грн.

За большую картошку придется отдать 58 грн, дипы также есть в продаже, но только в Киеве и Киевской области. Их цена – 68 грн. За соус придется отдать 15 грн.

Самая большая кола стоит 42 грн, а за кофе придется отдать от 27 грн (эспрессо) до 57 грн (мокко).

Мороженое тоже дорогое: самый дешевый рожок стоит 35 грн. Есть порции с наполнителями за 50 и 60 грн.

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