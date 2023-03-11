Погода на 11 березня: у Дніпрі очікується дощ

Згідно з прогнозами синоптиків, у Дніпрі хмарна погода протримається весь день. Дощ, який розпочнеться вранці, пополудні може посилитися, але через деякий час припиниться. Вранці температура повітря +6°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +11°. Швидкість вітру до 7 метрів за секунду.
Народні прикмети на 11 березня:
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