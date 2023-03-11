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Погода на 11 березня: у Дніпрі очікується дощ

Сьогодні 06:15
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Обов'язково захопіть з собою парасольку!

Новости Днепра про Погода на 11 березня: у Дніпрі очікується дощ

Згідно з прогнозами синоптиків, у Дніпрі хмарна погода протримається весь день. Дощ, який розпочнеться вранці, пополудні може посилитися, але через деякий час припиниться. Вранці температура повітря +6°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +11°. Швидкість вітру до 7 метрів за секунду.

Народні прикмети на 11 березня:

  • Верба вже зацвіла – на хорошу погоду.
  • Дощ пішов — на гарне та тепле літо.
  • Голуби воркують – до сонця і тепла.

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Новости Днепра про Погода на 11 березня: у Дніпрі очікується дощУкраїнська Новости Днепра про Погода на 11 березня: у Дніпрі очікується дощРусский

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