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У Дніпровському районі помітили сліди червонокнижного борсука (ФОТО)

Сьогодні 13:09
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Поблизу Дніпра помітили європейського борсука.

Новости Днепра про У Дніпровському районі помітили сліди червонокнижного борсука (ФОТО)

Працівники природного заповіднику “Дніпровський-Орільський” показали сліди європейського борсука, який занесений до Червоної книги Дніпропетровщини. 

Фахівці зазначають, що з приходом тепла активізувалися борсуки, які мешкають на території заповідної зони. Усе частіше їхні сліди можна помітили на багнюці лісових доріг та стежок. 

Борсук європейський належить до родини куницевих та вважається всеїдним ссавцем. В Україні населяє всі природні зони, проте вважається рідкісним у рівнинних степах південних областей, адже ця тварина здебільшого проживає в лісах. Борсуки ведуть наземний спосіб життя, втім, риють підземні сховища та нори. 

Активні в темний час доби, тому вдень цю тваринку майже неможливо побачити. На зиму впадають в сплячку, проте останнім часом, через теплі зими, борсуки починають прокидатися вже на початку лютого.

За словами фахівців дніпровського заповідника, впізнати сліди борсука доволі просто.

Він має вигляд відбитку п’яти пальців та передньої частини ступні. Передні лапи мають довгі пазурі, які зазвичай залишають сліди лише своїх кінчиків. Під час пересування відбитки задніх лап частково перекриваються передніми. В цілому сліди борсука це ніби значно зменшені сліди бурого ведмедя.

Новости Днепра про У Дніпровському районі помітили сліди червонокнижного борсука (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпровському районі помітили сліди червонокнижного борсука (ФОТО)

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Новости Днепра про У Дніпровському районі помітили сліди червонокнижного борсука (ФОТО)Українська

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