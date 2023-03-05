В Днепре патрульные помогли дедушке, который не мог найти дорогу домой

Инспекторы остановились, чтобы поинтересоваться, не нужна ли помощь. Мужчина был растерян и объяснил, что вышел из дома и не может найти дорогу назад.
Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.
Выяснилось, что родные уже позвонили в полицию и сообщили, что ищут мужчину. Полицейские узнали, где живет пенсионер, привезли его домой и передали сыну. В медицинской помощи гражданин не нуждался.
Друзья, заботьтесь о стариках и тех, кто нуждается в помощи и дополнительном внимании. При необходимости вызывайте полицию! – отмечают правоохранители.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре дедушка не мог вернуться домой, потому что у него на улице сломалась инвалидная коляска.
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