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Будут ли сегодня в Днепре выключать свет: официальная информация

Сегодня 08:45
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Сегодня, 5 марта, для Днепропетровщины нет лимитов от НЭК "Укрэнерго".

Новости Днепра про Будут ли сегодня в Днепре выключать свет: официальная информация

Это позволяет не отключать свет в Днепре и области.

Об этом сообщает ДТЭК «Днепровские электросети».

Однако при перегрузке сетей возможны ограничения электроснабжения в отдельных районах области. Они будут проходить согласно стабилизационным графикам.

Выстоим и победим.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре в одном из районов внезапно исчез свет: что произошло.

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