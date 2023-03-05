Будут ли сегодня в Днепре выключать свет: официальная информация

Это позволяет не отключать свет в Днепре и области.
Об этом сообщает ДТЭК «Днепровские электросети».
Однако при перегрузке сетей возможны ограничения электроснабжения в отдельных районах области. Они будут проходить согласно стабилизационным графикам.
Выстоим и победим.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре в одном из районов внезапно исчез свет: что произошло.
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