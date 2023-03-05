Как 5 марта в Днепре работает электротранспорт и где посмотреть график его движения

Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!

Также по городу работают 90 автобусных маршрутов. В общей сложности курсируют 733 автобуса (из них 141 – большой вместимости).

Расписание движения электротранспорта можно узнать на официальном сайте КП «Днепровский электротранспорт» или в Telegram-боте.

В воскресенье, 5 марта, электротранспорт в Днепре работает в штатном режиме, по расписанию выходного дня.

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