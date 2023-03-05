Часть ж/м Приднепровск осталась без воды: что произошло и когда возобновят водоснабжение

В воскресенье, 5 марта, старая часть ж/м Приднепровск осталась без воды.
Как сообщили в Днепровском городском совете, это связано с аварийной ситуацией на насосно-фильтровальной станции Приднепровской ТЭС.
Сейчас ведутся работы. Водоснабжение обещают возобновить в 15:00.
Отметим: на всякий случай лучше держите дома запасы питьевой и технической воды!
Напомним, ранее мы писали, будут ли сегодня в Днепре выключать свет: официальная информация.
Читайте также:
Автор:
В Днепре к сотрудникам полиции обратилась местная жительница, которая рассказала,…
В Кривом Роге на Днепропетровщине нашли древнее кладбище. Оно "потерялось"…
Ровно 46 лет назад, 4 марта 1977-го, в Румынии в…
В последнее время украинцы все чаще играются с нейросетью -…
Сегодня, 5 марта, для Днепропетровщины нет лимитов от НЭК "Укрэнерго".
Зонт сегодня не понадобится!
Как стало известно из местных телеграм-каналов, некоторые жители Днепра вдруг остались без света. Сообщается, что темно на пр. Поля, также на улицах Титова, Рабочей, Гагарина.
Верим, что победа уже совсем близко.
В Днепре к сотрудникам полиции обратилась местная жительница, которая рассказала, что ее неадекватный муж угрожает ей физической расправой.
В Кривом Роге на Днепропетровщине нашли древнее кладбище. Оно "потерялось" из-за провалов почвы над старыми горными выработками, которые нередко случаются в городе.
Ровно 46 лет назад, 4 марта 1977-го, в Румынии в зоне Вранча произошло сверхмощное землетрясение, силу которого почувствовали даже в Днепре. Толчки были настолько сильными, что в домах днепрян дрожали стены, окна и мебель.
В последнее время украинцы все чаще играются с нейросетью - программируют ее на создание текстов, картин и даже образов. Так, искусственный интеллект показал, какими он видит города Украины в человеческом облике.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев пообещал Украине устроить "салюты" из "Калибров". Циничными угрозами экс-президент государства-агрессора отреагировал на переговоры по открытию танкового завода на территории нашей страны.
В Кривом Роге прокуратура через суд обязала учебное заведение выплатить 11 выпускникам льготной категории единовременное пособие.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!