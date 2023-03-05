Часть ж/м Приднепровск осталась без воды: что произошло и когда возобновят водоснабжение

Отметим: на всякий случай лучше держите дома запасы питьевой и технической воды!

Как сообщили в Днепровском городском совете, это связано с аварийной ситуацией на насосно-фильтровальной станции Приднепровской ТЭС.

В последнее время украинцы все чаще играются с нейросетью -…

Ровно 46 лет назад, 4 марта 1977-го, в Румынии в…

В Кривом Роге на Днепропетровщине нашли древнее кладбище. Оно "потерялось"…

В Днепре к сотрудникам полиции обратилась местная жительница, которая рассказала,…

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Неадекватный днепрянин облил собственный двор кровью и угрожал жене оружием В Днепре к сотрудникам полиции обратилась местная жительница, которая рассказала, что ее неадекватный муж угрожает ей физической расправой. 0 просмотров

На Днепропетровщине нашли древнее кладбище, которое «пряталось» под землей (ФОТО) В Кривом Роге на Днепропетровщине нашли древнее кладбище. Оно "потерялось" из-за провалов почвы над старыми горными выработками, которые нередко случаются в городе. просмотров

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