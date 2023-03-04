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  • На Днепропетровщине нашли древнее кладбище, которое «пряталось» под землей (ФОТО)

На Днепропетровщине нашли древнее кладбище, которое «пряталось» под землей (ФОТО)

Сегодня 19:29
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В Кривом Роге на Днепропетровщине нашли древнее кладбище. Оно "потерялось" из-за провалов почвы над старыми горными выработками, которые нередко случаются в городе.

Новости Днепра про На Днепропетровщине нашли древнее кладбище, которое

Один из таких кратеров образовался на месте дореволюционного кладбища, частично его разрушив. Об этом рассказал в своем канале в Telegram днепровский блогер-историк Артем Костюк.

На опубликованных снимках в разрезе можно увидеть древние захоронения и их глубину.

Сохранились и старые могилы с останками предков внутри.

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