Як 5 березня у Дніпрі працює електротранспорт та де подивитися графік його руху

Важливо!

У неділю, 5 березня, електротранспорт у Дніпрі працює у штатному режимі, за розкладом вихідного дня.

Про це повідомляє Дніпровська міська рада.

Загалом на маршрути електротранспорту вийшли 137 одиниць рухомого складу.

Розклад руху електротранспорту можна дізнатися на офіційному сайті КП «Дніпровський електротранспорт» або у Telegram-боті.

Також по місту працюють 90 автобусних маршрутів. Загалом курсують 733 автобуси (з них 141 – великої місткості).

Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!

Нагадаємо, раніше ми писали, чи будуть сьогодні у Дніпрі вимикати світло: офіційна інформація.

Читайте також:

Українська

Автор: