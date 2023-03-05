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  • Як 5 березня у Дніпрі працює електротранспорт та де подивитися графік його руху

Як 5 березня у Дніпрі працює електротранспорт та де подивитися графік його руху

Сьогодні 09:38
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Новости Днепра про Як 5 березня у Дніпрі працює електротранспорт та де подивитися графік його руху

У неділю, 5 березня, електротранспорт у Дніпрі працює у штатному режимі, за розкладом вихідного дня.

Про це повідомляє Дніпровська міська рада.

Загалом на маршрути електротранспорту вийшли 137 одиниць рухомого складу.

Розклад руху електротранспорту можна дізнатися на офіційному сайті КП «Дніпровський електротранспорт» або у Telegram-боті.

Також по місту працюють 90 автобусних маршрутів. Загалом курсують 733 автобуси (з них 141 – великої місткості).

Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!

Нагадаємо, раніше ми писали, чи будуть сьогодні у Дніпрі вимикати світло: офіційна інформація.

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Новости Днепра про Як 5 березня у Дніпрі працює електротранспорт та де подивитися графік його рухуУкраїнська

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