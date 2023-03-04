Ровно 46 лет назад в Днепре произошло мощное землетрясение магнитудой в 5 баллов (ФОТО)

По шкале Рихтера это землетрясение достигло в Днепре магнитуды в 5 баллов. Колебания горожане могли чувствовать чуть больше минуты. А началось все в 21:22.
Это землетрясение считается самым сильным в истории города. Более того, Днепр, как утверждают сейсмологи, находится в зоне относительной сейсмической безопасности, поэтому этот случай еще и абсолютно уникальный.
Тогда в нашем городе больше всего пострадал парк, известный ныне как Зеленый Гай. Последствия мощного землетрясения еще долгое время могли наблюдать его посетители. Лестницы на территории деформировались и раскололись. Такими они оставались вплоть до реконструкции парка.
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