У Дніпрі патрульні допомогли дідусеві, який не міг знайти дорогу додому

Учора ввечері, 4 березня, під час патрулювання правоохоронці на Січеславській Набережній помітили громадянина похилого віку, який йшов уздовж дороги.

Інспектори зупинились, щоб поцікавитись, чи не потрібна допомога. Чоловік був розгублений та пояснив, що вийшов з дому і не може знайти дорогу назад.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції.

З’ясувалось, що рідні вже зателефонували у поліцію та повідомили, що шукають чоловіка. Поліцейські дізнались, де мешкає пенсіонер, привезли його додому та передали сину. Медичної допомоги громадянин не потребував.

Друзі, дбайте про людей похилого віку та тих, хто потребує допомоги й додаткової уваги. За необхідності викликайте поліцію! – зазначають правоохоронці.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі дідусь не міг повернутися додому, бо в нього на вулиці зламався інвалідний візок.

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