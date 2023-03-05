Станом на ранок 5 березня відомо вже про 13 загиблих, серед яких – 8-місячна дитина.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.
Нагадаємо, що у ніч на 2 березня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по житловій 5-поверхівці у Запоріжжі. Третю добу поспіль рятувальники займаються ліквідацією наслідків удару російських військ.
Зазначено, що комунальні служби вивезли понад 853 тонни будівельних уламків.
Співробітники ДСНС врятували 11 осіб, а також чотирьох котів та собаку.
Загалом до робіт залучили 101 співробітника з різних служб та 23 одиниці техніки, з них від ДСНС – 60 рятувальників та 13 одиниць техніки.
Не пробачимо! Помстимося!
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