Ворожий удар по багатоповерхівці у Запоріжжі: кількість жертв зросла до 13, серед них 8-місячна дитина

У Запоріжжі рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки ракетного удару російських військ по одній з багатоповерхівок міста.

Станом на ранок 5 березня відомо вже про 13 загиблих, серед яких – 8-місячна дитина.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

Нагадаємо, що у ніч на 2 березня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по житловій 5-поверхівці у Запоріжжі. Третю добу поспіль рятувальники займаються ліквідацією наслідків удару російських військ.

Зазначено, що комунальні служби вивезли понад 853 тонни будівельних уламків.

Співробітники ДСНС врятували 11 осіб, а також чотирьох котів та собаку.

Загалом до робіт залучили 101 співробітника з різних служб та 23 одиниці техніки, з них від ДСНС – 60 рятувальників та 13 одиниць техніки.

Не пробачимо! Помстимося!

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