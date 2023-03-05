Випала з вікна багатоповерхівки: у Дніпрі на Поля знайшли тіло жінки - Днепр Инфо
Випала з вікна багатоповерхівки: у Дніпрі на Поля знайшли тіло жінки
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Сегодня 10:37

Дніпрянка померла миттєво.
Новости Днепра про Випала з вікна багатоповерхівки: у Дніпрі на Поля знайшли тіло жінки

Фото ілюстративне.

Сьогодні, 5 березня, у Дніпрі на проспекті Поля знайшли тіло жінки.

Про це повідомляється у Telegram-каналі “Дніпро оперативний. Війна”.

Зазначається, що жінка випала з вікна багатоповерхівки. Отримані травми виявилися несумісними з життям, дніпрянка померла миттєво.

Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини.

Фото 18+.

Новости Днепра про Випала з вікна багатоповерхівки: у Дніпрі на Поля знайшли тіло жінки

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Поля знайшли тіло чоловіка: випав з 17 поверху. 

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Новости Днепра про Випала з вікна багатоповерхівки: у Дніпрі на Поля знайшли тіло жінкиУкраїнська

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