Сьогодні, 5 березня, у Дніпрі на проспекті Поля знайшли тіло жінки.
Про це повідомляється у Telegram-каналі “Дніпро оперативний. Війна”.
Зазначається, що жінка випала з вікна багатоповерхівки. Отримані травми виявилися несумісними з життям, дніпрянка померла миттєво.
Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини.
Фото 18+.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Поля знайшли тіло чоловіка: випав з 17 поверху.
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