Випала з вікна багатоповерхівки: у Дніпрі на Поля знайшли тіло жінки

Дніпрянка померла миттєво.

Сьогодні, 5 березня, у Дніпрі на проспекті Поля знайшли тіло жінки.

Про це повідомляється у Telegram-каналі “Дніпро оперативний. Війна”.

Зазначається, що жінка випала з вікна багатоповерхівки. Отримані травми виявилися несумісними з життям, дніпрянка померла миттєво.

Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини.

Фото 18+.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Поля знайшли тіло чоловіка: випав з 17 поверху.

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