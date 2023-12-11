Погода на 11 декабря: в Днепре ожидается дождь со снегом

Захватите с собой зонт!

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре облачная погода продержится весь день. Ночной снег к утру закончится. Первая половина дня пройдет без осадков, вечером ожидается небольшой дождь со снегом. Утром температура воздуха -1°. До обеда столбики термометра будут показывать до +1°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 11 декабря:

Если 11 декабря резко потеплело, то скоро сильно похолодает.

Гуси крыльями часто хлопают — к оттепели.

Холодная и сухая погода сулит засушливое и жаркое лето.

Поверх льда выступает вода — скоро будет дождь или потепление.

Облака идут против ветра — к снегу.

Много инея на деревьях — будет много меда.

Иней на деревьях — к морозу, туман — будет оттепель.

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