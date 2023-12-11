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Погода на 11 декабря: в Днепре ожидается дождь со снегом

Сегодня 06:15
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Захватите с собой зонт!

Новости Днепра про Погода на 11 декабря: в Днепре ожидается дождь со снегом

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре облачная погода продержится весь день. Ночной снег к утру закончится. Первая половина дня пройдет без осадков, вечером ожидается небольшой дождь со снегом. Утром температура воздуха -1°. До обеда столбики термометра будут показывать до +1°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 11 декабря: 

  • Если 11 декабря резко потеплело, то скоро сильно похолодает.
  • Гуси крыльями часто хлопают — к оттепели.
  • Холодная и сухая погода сулит засушливое и жаркое лето.
  • Поверх льда выступает вода — скоро будет дождь или потепление.
  • Облака идут против ветра — к снегу.
  • Много инея на деревьях — будет много меда.
  • Иней на деревьях — к морозу, туман — будет оттепель.

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