Погода на 11 грудня: у Дніпрі очікується дощ зі снігом

Одягайтеся тепліше, друзі!

Згідно із прогнозами синоптиків, у Дніпрі хмарна погода протримається весь день. Нічний сніг до ранку закінчиться. Перша половина дня пройде без опадів, а ввечері очікується невеликий дощ зі снігом. Вранці температура повітря -1°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +1°. Швидкість вітру до 3 метрів за секунду.

Народні прикмети на 11 грудня:

Якщо небо ясне та безхмарне, то бути морозу.

Хмари йдуть проти вітру – до снігу.

Багато інею на деревах буде багато меду.

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