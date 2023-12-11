Погода на 11 грудня: у Дніпрі очікується дощ зі снігом

Згідно із прогнозами синоптиків, у Дніпрі хмарна погода протримається весь день. Нічний сніг до ранку закінчиться. Перша половина дня пройде без опадів, а ввечері очікується невеликий дощ зі снігом. Вранці температура повітря -1°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +1°. Швидкість вітру до 3 метрів за секунду.
Народні прикмети на 11 грудня:
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