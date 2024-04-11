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Погода на 11 апреля: в Днепре будет тепло и ясно

Сегодня 06:15
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Хорошего дня, друзья!

Новости Днепра про Погода на 11 апреля: в Днепре будет тепло и ясно

Согласно прогнозам синоптиков, ясная погода в Днепре будет наблюдаться в течение всего дня. Без осадков! Утром температура воздуха +16°. До обеда столбики термометра будут показывать до +26°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 11 апреля: 

  • Чибис щебечет с вечера – к ясной погоде.
  • Ливень сегодня – к богатому урожаю овса.
  • На небе нет облаков — лето будет с грозами.

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