Погода на 11 апреля: в Днепре будет тепло и ясно

Согласно прогнозам синоптиков, ясная погода в Днепре будет наблюдаться в течение всего дня. Без осадков! Утром температура воздуха +16°. До обеда столбики термометра будут показывать до +26°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.
Народные приметы на 11 апреля:
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