Погода на 10 ноября: в Днепре ожидается переменная облачность

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре утреннее прояснение не сделает большой погоды на фоне облачного дня. Без осадков! Утром температура воздуха +4°. До обеда столбики термометра будут показывать до +10°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.
Народные приметы на 10 ноября:
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Завтра, 10 ноября, в Кривом Роге стартует отопительный сезон.
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