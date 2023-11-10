Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Погода на 10 ноября: в Днепре ожидается переменная облачность

Сегодня 06:15
просмотров

Зонт сегодня, вероятнее всего, не понадобится!

Новости Днепра про Погода на 10 ноября: в Днепре ожидается переменная облачность

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре утреннее прояснение не сделает большой погоды на фоне облачного дня. Без осадков! Утром температура воздуха +4°. До обеда столбики термометра будут показывать до +10°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 10 ноября: 

  • Иней на деревьях — к морозу.
  • Туманное утро — к оттепели.
  • Круг рядом с Луной — к буре.
  • Встретить белку в лесу — к потеплению.

Читайте также:

Новости Днепра про Погода на 10 ноября: в Днепре ожидается переменная облачностьУкраїнська Новости Днепра про Погода на 10 ноября: в Днепре ожидается переменная облачностьРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Днепре сегодня будет бушевать штормовой ветер: 15-20 м/с
Новости Днепра
Вчера 06:55
В Днепре сегодня будет бушевать штормовой ветер: 15-20 м/с

Берегите себя!

Погода на 9 ноября: в Днепре будет облачно
Новости Днепра
Вчера 06:15
Погода на 9 ноября: в Днепре будет облачно

Зонт сегодня, вероятнее всего, не пригодится!

Погода на 8 ноября: в Днепре ожидается дождь
Новости Днепра
08.11.2023 06:15
Погода на 8 ноября: в Днепре ожидается дождь

Захватите с собой зонт!

В центре Днепра посреди ноября расцвела разноцветная лужайка (ФОТО)
Новости Днепра
07.11.2023 17:00
В центре Днепра посреди ноября расцвела разноцветная лужайка (ФОТО)

Такое природное чудо можно увидеть в парке Глобы.

Последние новости

Дедушка из Запорожья каждую неделю едет в Днепр, чтобы торговать молочкой, ибо родной город обстреливают
Дедушка из Запорожья каждую неделю едет в Днепр, чтобы торговать молочкой, ибо родной город обстреливают

Дедушка из Запорожской области еженедельно ездит в Днепр, чтобы продать молоко.

Вчера 22:00
3
просмотров
Адвокаты Коломойского говорят, что бизнесмен болен, поэтому просят выпустить его из СИЗО
Адвокаты Коломойского говорят, что бизнесмен болен, поэтому просят выпустить его из СИЗО

Игорь Коломойский сидит в СИЗО уже больше двух месяцев.

Вчера 21:23
5
просмотров
В Днепре и области предупредили об опасном метеоявлении
В Днепре и области предупредили об опасном метеоявлении

Украина ночью 10 ноября может накрыть туман.

Вчера 20:39
4
просмотров
В Кривом Роге более 10 дней не могут найти пропавшую 17-летнюю девушку
В Кривом Роге более 10 дней не могут найти пропавшую 17-летнюю девушку

Полицейские продолжают поиски пропавшей 17-летней девушки.

Вчера 19:59
2
просмотров
В Украине забанили 16 пиратских онлайн-кинотеатров: что попало в черный список
В Украине забанили 16 пиратских онлайн-кинотеатров: что попало в черный список

Их признали такими, которые являются сервисами, связанными с государством-агрессором.

Вчера 19:12
12
просмотров
У жителя Кривого Рога изъяли арбалет
У жителя Кривого Рога изъяли арбалет

У криворожца в гараже нашли вооруженный арсенал.

Вчера 18:40
4
просмотров
Грибники случайно наткнулись на остатки древнего поселения вблизи Днепра
Грибники случайно наткнулись на остатки древнего поселения вблизи Днепра

Жители Днепра пошли за грибами, а вернулись с артефактами.

Вчера 17:49
6
просмотров
Как жители Днепра могут купить страховой стаж для будущей пенсии: сколько стоит месяц
Как жители Днепра могут купить страховой стаж для будущей пенсии: сколько стоит месяц

Чтобы получать пенсию и уйти на заслуженный отдых в 60 лет жителю Днепра в 2023 году нужно иметь не менее 30 лет трудового стажа. Тем, у кого страхового стажа насчитывается от 20 до 30 лет нужно проработать до 63 лет,…

Вчера 17:31
7
просмотров
Прогнозируют резкое похолодание: завтра в одном из городов Днепропетровщины стартует отопительный сезон
Прогнозируют резкое похолодание: завтра в одном из городов Днепропетровщины стартует отопительный сезон

Завтра, 10 ноября, в Кривом Роге стартует отопительный сезон.

Вчера 17:23
7
просмотров
В Днепре с 13 по 17 ноября потребителям ЦЭКа будут выключать свет: все адреса
В Днепре с 13 по 17 ноября потребителям ЦЭКа будут выключать свет: все адреса

Готовьтесь!

Вчера 16:58
7
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх