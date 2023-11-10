Погода на 10 ноября: в Днепре ожидается переменная облачность

Чтобы получать пенсию и уйти на заслуженный отдых в 60 лет жителю Днепра в 2023 году нужно иметь не менее 30 лет трудового стажа. Тем, у кого страхового стажа насчитывается от 20 до 30 лет нужно проработать до 63 лет,…

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