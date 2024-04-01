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Погода на 1 апреля: в Днепре ожидается переменная облачность

Сегодня 06:15
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Хорошего дня, друзья!

Новости Днепра про Погода на 1 апреля: в Днепре ожидается переменная облачность

Согласно прогнозам синоптиков, пасмурная погода будет держаться в Днепре не весь день — к вечеру небо станет чистым и ясным. Без осадков! Утром температура воздуха +10°. До обеда столбики термометра будут показывать до +21°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Народные приметы на 1 апреля: 

  • Если день ясный и погожий, можно ждать засушливого лета.
  • Если журчат талые воды – жди хорошего укоса травы.
  • Ночью звезд не видно – в ближайшее время будет тепло.
  • Если дуб раньше от ясеня распустился — к сухому лету.

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