Под завалами дома в Кривом Роге нашли тело пятого погибшего

Сегодня утром россияне атаковали Кривой Рог ракетами.

Попали по жилому дому и учебному заведению.

К сожалению, стало известно, что под завалами многоэтажки нашли тело еще одного погибшего. Всего эта ракетная атака унесла жизни пятерых человек, в том числе ребенка.

Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

Кроме того, 64 человека получили травмы, из них двое мальчиков и три девочки – от 4 до 17 лет.

По словам Лысака, большинство раненых будут лечиться дома, но более 20 остаются в больницах.

Прощения не будет! Никогда! Болотные изверги заплатят! За каждого невинно убитого… За страдания наших людей… За слезы матерей… Соболезнование тем, для кого сегодня мир померк, – добавил начальник ОВА.

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