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Під завалами будинку у Кривому Розі знайшли тіло п’ятого загиблого

Сьогодні 16:48
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Сьогодні вранці росіяни атакували Кривий Ріг ракетами.

Новости Днепра про Під завалами будинку у Кривому Розі знайшли тіло п'ятого загиблого

Поцілили по житловому будинку та навчальному закладу.

На жаль, стало відомо, що під завалами багатоповерхівки знайшли тіло ще одного загиблого. Усього наразі ця ракетна атака забрала життя п’ятьох людей, зокрема дитини.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.  

Крім того, 64 людини отримали травми, з них двоє хлопчиків та троє дівчат – від 4 до 17 років.

За словами Лисака, більшість поранених лікуватимуться вдома, але понад 20 залишаються у лікарнях.

Пробачення не буде! Ніколи! Болотяні нелюди заплатять! За кожного безневинно вбитого… За страждання наших людей… За сльози матерів… Співчуття тим, для кого сьогодні світ померкнув, – додав начальник ОВА.

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Новости Днепра про Під завалами будинку у Кривому Розі знайшли тіло п'ятого загиблогоУкраїнська Новости Днепра про Під завалами будинку у Кривому Розі знайшли тіло п'ятого загиблогоРусский

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