Почти как летом: 15 мая днепрян ждет жаркая погода

Согласно прогнозам синоптиков, ясное утреннее небо затянется облаками в середине дня и погода в Днепре будет пасмурной до самого вечера. Без осадков! Утром температура воздуха +13°. До обеда столбики термометра будут показывать до +23°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.
Народные приметы на 15 мая:
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На Днепр наконец-то движется лето.
Зонт сегодня не понадобится!
Зонт сегодня не понадобится!
Зонт сегодня не понадобится!
13 мая во время патрулирования полицейские обнаружили мужчину, который ловил рыбу. Нарушителем оказался 34-летний местный житель.
В Днепре и области снова запланировано отключение света.
В Запорожском направлении погиб Владимир Калина.
В воскресенье, 14 мая, Никопольщину обстреляли дважды.
Теперь он может радостно бегать.
На Днепр наконец-то движется лето.
Президент Украины сделал важное заявление относительно выборов в парламент, которые должны были провести в 2023 году.
В Днепре на ходу загорелся автобус.
Водитель из Днепра уже больше года эвакуирует людей из прифронтовых регионов.
Зеленский ответил на слухи, что Украина хотела оккупировать российские села.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
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