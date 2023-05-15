Почти как летом: 15 мая днепрян ждет жаркая погода

Зонт сегодня не понадобится!

Согласно прогнозам синоптиков, ясное утреннее небо затянется облаками в середине дня и погода в Днепре будет пасмурной до самого вечера. Без осадков! Утром температура воздуха +13°. До обеда столбики термометра будут показывать до +23°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 15 мая:

На закате солнце яркое – летом будет мало дождей.

Соловей поет всю ночь – к хорошей погоде, молчит – будет гроза.

Соловей поёт и сидит на голых деревьях – в саду будет неурожай.

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