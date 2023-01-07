Побил витрины и приставал к 25-летней работнице: пьяный днепрянин устроил дебош в аптеке

Кроме того, правонарушитель начал приставать к 25-летней аптекарше, которая была в тот момент на смене.
Об этом пишет «Днепр Оперативный», ссылаясь на инсайдеров в полиции.
Дебоширом оказался житель Днепра 1978 года рождения. Правоохранители, прибывшие на вызов, увидели мужчину в нетрезвом состоянии на полу, недалеко от дверей аптеки. Он был в грязной и мокрой одежде и не мог четко формулировать мысли.
На полу аптеки также лежали осколки стекла от разбитых дверей и витрин.
Аптекарша 1997 года рождения была испуганной. В слезах она рассказала сотрудникам полиции, что мужчина ворвался в помещение, разбив стеклопакет, а затем начал к ней приставать, повредив напоследок стеклянный шкафчик с товарами.
Сотрудники больницы задержали подозреваемого до приезда правоохранителей. Мужчина жаловался на боль в груди, а также у него были раны на голове и царапины на лице от стекла.
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