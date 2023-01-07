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  • Побил витрины и приставал к 25-летней работнице: пьяный днепрянин устроил дебош в аптеке

Побил витрины и приставал к 25-летней работнице: пьяный днепрянин устроил дебош в аптеке

Сегодня 14:33
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В Днепре в аптеке, которая работает на территории шестой больницы, пьяный мужчина устроил громкий дебош. Он разбил стеклопакет двери, чтобы попасть внутрь, а также повредил витрины с медикаментами и другой продукцией.

Новости Днепра про Побил витрины и приставал к 25-летней работнице: пьяный днепрянин устроил дебош в аптеке

Кроме того, правонарушитель начал приставать к 25-летней аптекарше, которая была в тот момент на смене. 

Об этом пишет «Днепр Оперативный», ссылаясь на инсайдеров в полиции.

Дебоширом оказался житель Днепра 1978 года рождения. Правоохранители, прибывшие на вызов, увидели мужчину в нетрезвом состоянии на полу, недалеко от дверей аптеки. Он был в грязной и мокрой одежде и не мог четко формулировать мысли. 

На полу аптеки также лежали осколки стекла от разбитых дверей и витрин. 

Аптекарша 1997 года рождения была испуганной. В слезах она рассказала сотрудникам полиции, что мужчина ворвался в помещение, разбив стеклопакет, а затем начал к ней приставать, повредив напоследок стеклянный шкафчик с товарами. 

Сотрудники больницы задержали подозреваемого до приезда правоохранителей. Мужчина жаловался на боль в груди, а также у него были раны на голове и царапины на лице от стекла. 

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Новости Днепра про Побил витрины и приставал к 25-летней работнице: пьяный днепрянин устроил дебош в аптекеУкраїнська Новости Днепра про Побил витрины и приставал к 25-летней работнице: пьяный днепрянин устроил дебош в аптекеРусский

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