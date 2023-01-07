У міськраді Дніпра розповіли, як працюватиме електротранспорт 7 січня

7 січня у Дніпрі на маршрутах електротранспорту працюватимуть технічні рейси. Їхній рух може змінюватися, оскільки енергетична ситуація залишається доволі складною.

Про це повідомляється в Telegram-каналі Департаменту транспорту ДМР.

7 січня у Дніпрі на маршрутах працюють наступні технічні рейси:

На тролейбусних маршрутах № 1, 2, 5, 6, 7, 12, 16, 20 курсують 35 транспортних засобів.

На трамвайні маршрути № 1, 5, 9, 11, 12, 15, 17, 19 вийшло 47 вагонів.

Режим роботи технічних рейсів у вихідні дні: з 07:30 до 11:30 та з 15:30 до 20:30.

“Енергетична ситуація в Дніпрі залишається складною, присутні аварійні відключення підстанцій, через що ситуація з рухом технічних рейсів протягом дня може змінюватись”, – уточнюється в повідомленні.

Крім того, по місту працює 90 автобусних маршрутів з загальною кількістю 776 автобусів, з яких 145 – великої місткості.

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