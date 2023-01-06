У Дніпрі чоловік наклав на себе руки, вистрибнувши з вікна 5-ого поверху

Відомо, що 5 січня на вулиці Козака Мамая 32-річний чоловік скоїв самогубство. Він вистрибнув з вікна 5-ого поверху.
Від отриманих травм чоловік помер до приїзду швидкої, повідомляє “Дніпро Оперативний”. Попередньо відомо, що дніпрянин напередодні покликав в гості свого друга, а вранці начебто попрощався з ним та вистрибнув з вікна.
Dnepr.info звернулися до поліції за підтвердженням щодо цього інциденту.
Зазначимо, що не варто ігнорувати депресивні стани своїх близьких. За консультацією можна звернутися до Дніпропетровського центру соціально-психологічної допомоги – 376-53-83, 748-07-39 або ж кризового центру Дніпропетровської клінічної психіатричної лікарні 753-42-61.
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