У Дніпрі чоловік наклав на себе руки, вистрибнувши з вікна 5-ого поверху

У Дніпрі чоловік скоїв самогубство.

Відомо, що 5 січня на вулиці Козака Мамая 32-річний чоловік скоїв самогубство. Він вистрибнув з вікна 5-ого поверху.

Від отриманих травм чоловік помер до приїзду швидкої, повідомляє “Дніпро Оперативний”. Попередньо відомо, що дніпрянин напередодні покликав в гості свого друга, а вранці начебто попрощався з ним та вистрибнув з вікна.

Dnepr.info звернулися до поліції за підтвердженням щодо цього інциденту.

Зазначимо, що не варто ігнорувати депресивні стани своїх близьких. За консультацією можна звернутися до Дніпропетровського центру соціально-психологічної допомоги – 376-53-83, 748-07-39 або ж кризового центру Дніпропетровської клінічної психіатричної лікарні 753-42-61.

Читайте також:

Українська

Автор: