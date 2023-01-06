У Дніпрі на ж/м Тополя-2 сталася пожежа біля гаражів: коментар ДСНС

Учора ввечері, 5 січня, на житловому масиві Тополя-2 біля гаражів сталася пожежа.

Виклик на лінію “101” надійшов о 16:42.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Рятувальники оперативно прибули на місце, там вони встановили, що займання виникло всередині гаражного боксу.

Пожежу локалізували о 16:55 та ліквідували о 17:00. Вогонь знищив побутові речі у гаражі на площі 3 кв. м.

На щастя, ніхто не постраждав.

До гасіння займання залучили 6 чоловік особового складу та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки.

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