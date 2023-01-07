В горсовете Днепра рассказали, как будет работать электротранспорт 7 января

Об этом сообщается в Telegram-канале Департамента транспорта ДГС.
7 января в Днепре на маршрутах работают следующие технические рейсы:
На троллейбусных маршрутах № 1, 2, 5, 6, 7, 12, 16, 20 курсируют 35 транспортных средств.
На трамвайные маршруты № 1, 5, 9, 11, 12, 15, 17, 19 вышло 47 вагонов.
Режим работы технических рейсов в выходные дни: с 07:30 до 11:30 и с 15:30 до 20:30.
«Энергетическая ситуация в Днепре остается сложной, присутствуют аварийные отключения подстанций, из-за чего ситуация с движением технических рейсов в течение дня может варьироваться», — уточняется в сообщении.
Кроме того, по городу работает 90 автобусных маршрутов с общим количеством 776 автобусов, из которых 145 — большой вместимости.
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