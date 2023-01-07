Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В горсовете Днепра рассказали, как будет работать электротранспорт 7 января

Сегодня 09:25
просмотров

7 января в Днепре на маршрутах электротранспорта будут работать технические рейсы. Их движение может меняться, поскольку энергетическая ситуация остается довольно сложной.

Новости Днепра про В горсовете Днепра рассказали, как будет работать электротранспорт 7 января

Об этом сообщается в Telegram-канале Департамента транспорта ДГС. 

7 января в Днепре на маршрутах работают следующие технические рейсы:

На троллейбусных маршрутах № 1, 2, 5, 6, 7, 12, 16, 20 курсируют 35 транспортных средств.

На трамвайные маршруты № 1, 5, 9, 11, 12, 15, 17, 19 вышло 47 вагонов.

Режим работы технических рейсов в выходные дни: с 07:30 до 11:30 и с 15:30 до 20:30. 

«Энергетическая ситуация в Днепре остается сложной, присутствуют аварийные отключения подстанций, из-за чего ситуация с движением технических рейсов в течение дня может варьироваться», — уточняется в сообщении.

Кроме того, по городу работает 90 автобусных маршрутов с общим количеством 776 автобусов, из которых 145 — большой вместимости. 

Читайте также:

Новости Днепра про В горсовете Днепра рассказали, как будет работать электротранспорт 7 январяУкраїнська Новости Днепра про В горсовете Днепра рассказали, как будет работать электротранспорт 7 январяРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Как сегодня в Днепре курсирует электротранспорт
    Новости Днепра
    Вчера 10:47
    Как сегодня в Днепре курсирует электротранспорт

    В пятницу, 6 января, на маршруты электротранспорта снова выйдут технические…

    Как сегодня работает электротранспорт в Днепре: номера троллейбусов и трамваев
    Новости Днепра
    30.12.2022 10:28
    Как сегодня работает электротранспорт в Днепре: номера троллейбусов и трамваев

    Важная информация!

    Узнать расписание общественного транспорта: в Днепре работает чат-бот
    Новости Днепра
    12.12.2022 10:47
    Узнать расписание общественного транспорта: в Днепре работает чат-бот

    Жители и гости Днепра могут узнать расписание общественного транспорта с…

    В Днепре на Новом мосту стоят троллейбусы: что произошло
    Новости Днепра
    20.10.2022 10:15
    В Днепре на Новом мосту стоят троллейбусы: что произошло

    Транспорт стоит по направлению к левому берегу.

    Последние новости

    Есть погибший: в Синельниковском районе ночью произошел пожар в пятиэтажке
    Есть погибший: в Синельниковском районе ночью произошел пожар в пятиэтажке

    В субботу ночью, 7 января, в Першотравенске, что входит в Синельниковский район, произошел пожар. На улице Кобзаря в пятиэтажке загорелась квартира.

    Сегодня 09:00
    0
    просмотров
    Одевайтесь теплее: в Днепр пришли настоящие морозы
    Одевайтесь теплее: в Днепр пришли настоящие морозы

    После теплых дней вернулась холодная зима.

    Сегодня 06:15
    0
    просмотров
    В Днепре маршрутка врезалась в трансформатор: близлежащие дома остались без света
    В Днепре маршрутка врезалась в трансформатор: близлежащие дома остались без света

    На улице Героев Днепра произошло ДТП. Маршрутка №21 врезалась в трансформатор, в результате чего был обесточен ряд домов на близлежащих улицах.

    Вчера 22:15
    просмотров
    На Рождество над Днепром заметили необычное природное явление
    На Рождество над Днепром заметили необычное природное явление

    В небе над Днепром горожане заметили уникальное природное явление – лунное гало. Появление гало вызвано преломлением лунного света от кристаллов льда в верхних слоях атмосферы.

    Вчера 22:00
    0
    просмотров
    В Днепропетровской области разоблачили двух коллаборантов
    В Днепропетровской области разоблачили двух коллаборантов

    СБУ продолжает разоблачать коллаборантов в Днепропетровской области, которые откровенно поддерживают действия россиян. На этот раз ими оказались жительница Кривого Рога и житель Каменского. Они распространяли антиукраинские материалы на своих страницах в социальной сети.

    Вчера 21:15
    просмотров
    Россияне продолжают мероприятия по мобилизации, чтобы поддерживать наступление, — Генштаб
    Россияне продолжают мероприятия по мобилизации, чтобы поддерживать наступление, — Генштаб

    Российская Федерация продолжает меры по мобилизации. Это необходимо врагу для поддержания наступления и восполнения своих потерь.

    Вчера 20:30
    просмотров
    В бою погиб Герой из Днепропетровщины Сергей Притула
    В бою погиб Герой из Днепропетровщины Сергей Притула

    Защищая Украину, погиб солдат из Днепропетровской области Сергей Притула. Произошло это во время выполнения боевого задания. Мужчине навсегда останется 31 год.

    Вчера 19:45
    просмотров
    Ушел из дома и не вернулся: в Днепре разыскивают 11-летнего Дениса Ильенко
    Ушел из дома и не вернулся: в Днепре разыскивают 11-летнего Дениса Ильенко

    В пятницу, 6 января, в Днепре без вести пропал 11-летний Денис Ильенко. Около 15:00 парень ушел из дома с места жительства и не вернулся. Где сейчас он может находиться – неизвестно.

    Вчера 19:15
    просмотров
    Украина разорвала договор на обслуживание российских ракет «Сатана», которые производили в Днепре
    Украина разорвала договор на обслуживание российских ракет «Сатана», которые производили в Днепре

    Кабинет министров Украины прекратил действие соглашения с Россией о продлении срока эксплуатации ракетного комплекса 15П118М, более известного как "Сатана". Соответствующее решение было принято 6 января на заседании правительства.

    Вчера 19:15
    просмотров
    ВСУ впервые вошли в топ-15 армий мира
    ВСУ впервые вошли в топ-15 армий мира

    Вооруженные силы Украины впервые вошли в топ-15 сильнейших армий мира. При этом Россия все еще сохраняет второе место в данном рейтинге.

    Вчера 18:45
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх