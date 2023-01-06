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Як сьогодні у Дніпрі курсує електротранспорт

Сьогодні 10:47
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У п'ятницю, 6 січня, на маршрути електротранспорту знову вийдуть технічні рейси.

Новости Днепра про Як сьогодні у Дніпрі курсує електротранспорт

Це:

  • тролейбусні маршрути № 1, 2, 5, 6, 7, 9, 12, 16, 20. Усього 36 транспортних засобів;
  • трамвайні маршрути № 1, 5, 9, 11, 12, 15, 17, 19. Усього 45 вагонів.

Загалом на маршрути електротранспорту вийшла 81 одиниця рухомого складу. Режим роботи технічних рейсів у робочі дні: з 06:00 до 10:00 та з 16:00 до 19:00.

Про це повідомляє департамент транспорту Дніпровської міської ради.

Енергетична ситуація в Дніпрі залишається складною, присутні аварійні відключення підстанцій, через що ситуація з рухом технічних рейсів протягом дня може змінюватись, – зазначили в департаменті.

Також по місту працюють 90 автобусних маршрутів, які обслуговують 787 транспортних засобів (з них 151 – автобуси великої місткості).

Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!

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Новости Днепра про Як сьогодні у Дніпрі курсує електротранспортУкраїнська

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