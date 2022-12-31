Які трамваї та тролейбуси сьогодні працюють у Дніпрі

Сьогодні, 31 грудня, на маршрутах електротранспорту у Дніпрі знову працюють технічні рейси:
Трамвайні та тролейбусні маршрути курсуватимуть містом з 7:30 до 11:30 та з 15:30 до 19:30.
Зазначається, що режим роботи технічних рейсів у другій половині дня змінено через повідомлення про заплановане відключення живлення тягових підстанцій.
Перевозити сьогодні пасажирів будуть і на автобусних маршрутах. Більшість маршруток працюватимуть сьогодні до 20:00.
Нагадаємо, подивитися, як курсує громадський транспорт у Дніпрі, можна за допомогою чат-боту.
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