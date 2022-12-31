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Які трамваї та тролейбуси сьогодні працюють у Дніпрі

Сьогодні 10:10
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Новости Днепра про Які трамваї та тролейбуси сьогодні працюють у Дніпрі

Сьогодні, 31 грудня, на маршрутах електротранспорту у Дніпрі знову працюють технічні рейси:

  • тролейбуси № 1, 2, 5, 6, 7, 9, 12, 16, 20;
  • трамваї №1, 5, 11, 12, 15, 17.

Трамвайні та тролейбусні маршрути курсуватимуть містом з 7:30 до 11:30 та з 15:30 до 19:30.

Зазначається, що режим роботи технічних рейсів у другій половині дня змінено через повідомлення про заплановане відключення живлення тягових підстанцій.

Перевозити сьогодні пасажирів будуть і на автобусних маршрутах. Більшість маршруток працюватимуть сьогодні до 20:00.

Нагадаємо, подивитися, як курсує громадський транспорт у Дніпрі, можна за допомогою чат-боту.

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Новости Днепра про Які трамваї та тролейбуси сьогодні працюють у ДніпріУкраїнська Новости Днепра про Які трамваї та тролейбуси сьогодні працюють у ДніпріРусский

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