Як сьогодні у Дніпрі працює електротранспорт

Сьогодні, 8 січня, на трамвайних та тролейбусних маршрутах працюють технічні рейси.

Це:

тролейбусні маршрути № 1, 2, 5, 6, 7, 9, 12, 16, 20. Усього 35 транспортних засобів;

трамвайні маршрути № 1, 5, 9, 11, 12, 15, 17, 19. Усього 47 вагонів.

Загалом на маршрути електротранспорту вийшли 82 одиниці рухомого складу. Режим роботи технічних рейсів у вихідні дні: з 07:30 до 11:30 та з 15:30 до 20:30.

Про це повідомляють у департаменті транспорту Дніпровської міськради.

Енергетична ситуація в Дніпрі залишається складною, присутні аварійні відключення підстанцій, через що ситуація з рухом технічних рейсів протягом дня може змінюватись, – зазначили у департаменті.

Також по місту працюють 90 автобусних маршрутів, які обслуговують 777 транспортних засобів (з них 145 – автобуси великої місткості).

Нагадаємо, раніше ми писали, чи діють сьогодні у Дніпрі стабілізаційні відключення та де подивитися графіки.

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