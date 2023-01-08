Як сьогодні у Дніпрі працює електротранспорт

Це:
Загалом на маршрути електротранспорту вийшли 82 одиниці рухомого складу. Режим роботи технічних рейсів у вихідні дні: з 07:30 до 11:30 та з 15:30 до 20:30.
Про це повідомляють у департаменті транспорту Дніпровської міськради.
Енергетична ситуація в Дніпрі залишається складною, присутні аварійні відключення підстанцій, через що ситуація з рухом технічних рейсів протягом дня може змінюватись, – зазначили у департаменті.
Також по місту працюють 90 автобусних маршрутів, які обслуговують 777 транспортних засобів (з них 145 – автобуси великої місткості).
Нагадаємо, раніше ми писали, чи діють сьогодні у Дніпрі стабілізаційні відключення та де подивитися графіки.
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