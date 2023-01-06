На Дніпропетровщині чоловік продавав РПГ, гранати та патрони

Як повідомляє ГУ НП у Дніпропетровській області, 56-річний чоловік на одній із вулиць міста намагався продати гранатомет «РПГ-18», гранати «РГД-5» та «Ф-1» із запалами, а також 120 патронів калібру 5.45 мм.
5 січня підозрюваного затримали на місці злочину. Боєприпаси та гроші, отримані від продажу, вилучили та направили на експертне дослідження.
Зловмиснику повідомили про підозру за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Тепер чоловіка чекає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.
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