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Побив вітрини та чіплявся до 25-річної робітниці: п’яний дніпрянин влаштував дебош в аптеці

Сьогодні 14:33
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У Дніпрі в аптеці, яка працює на території шостої лікарні, п'яний чоловік влаштував гучний дебош. Він розбив склопакет дверей, щоб потрапити всередину, а також пошкодив вітрини з медикаментами та іншою продукцією.

Новости Днепра про Побив вітрини та чіплявся до 25-річної робітниці: п'яний дніпрянин влаштував дебош в аптеці

Крім того, правопорушник почав чіплятися до 25-річної аптекарки, яка була в той момент на зміні. 

Про це пише “Дніпро Оперативний”, посилаючись на інсайдерів у поліції.

Дебоширом виявився мешканець Дніпра 1978 року народження. Правоохоронці, які прибули на виклик, побачили чоловіка у нетверезому стані на підлозі, недалеко від дверей аптеки. Він був у брудному та мокрому одязі й був не в змозі чітко формулювати думки. 

На підлозі аптеки також лежали уламки скла від розбитих дверей і вітрин. 

Аптекарка 1997 року народження була зляканою. У сльозах вона розповіла співробітникам поліції, що чоловік увірвався до приміщення, розбивши склопакет, а потім почав до неї чіплятися, розбивши наостанок скляну шафку з продукцією. 

Співробітники лікарні затримали підозрюваного до приїзду правоохоронців. Чоловік скаржився на біль у грудях, а також у нього були рани на голові та подряпини на обличчі від скла. 

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Новости Днепра про Побив вітрини та чіплявся до 25-річної робітниці: п'яний дніпрянин влаштував дебош в аптеціУкраїнська Новости Днепра про Побив вітрини та чіплявся до 25-річної робітниці: п'яний дніпрянин влаштував дебош в аптеціРусский

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