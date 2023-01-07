Побив вітрини та чіплявся до 25-річної робітниці: п’яний дніпрянин влаштував дебош в аптеці

Крім того, правопорушник почав чіплятися до 25-річної аптекарки, яка була в той момент на зміні.
Про це пише “Дніпро Оперативний”, посилаючись на інсайдерів у поліції.
Дебоширом виявився мешканець Дніпра 1978 року народження. Правоохоронці, які прибули на виклик, побачили чоловіка у нетверезому стані на підлозі, недалеко від дверей аптеки. Він був у брудному та мокрому одязі й був не в змозі чітко формулювати думки.
На підлозі аптеки також лежали уламки скла від розбитих дверей і вітрин.
Аптекарка 1997 року народження була зляканою. У сльозах вона розповіла співробітникам поліції, що чоловік увірвався до приміщення, розбивши склопакет, а потім почав до неї чіплятися, розбивши наостанок скляну шафку з продукцією.
Співробітники лікарні затримали підозрюваного до приїзду правоохоронців. Чоловік скаржився на біль у грудях, а також у нього були рани на голові та подряпини на обличчі від скла.
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