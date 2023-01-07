Є загиблий: у Синельниківському районі вночі сталася пожежа у п’ятиповерхівці

Повідомлення про займання надійшло на лінію “101” приблизно о 00:20.
Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.
На місце оперативно прибули рятувальники Павлограда, Першоравенська та смт Петропавлівка. Вони виявили, що горить квартира на останньому поверсі п’ятиповерхового будинку.
Під час гасіння вогню співробітники ДСНС знайшли тіло 33-річного чоловіка без ознак життя. Мешканці сусідніх квартир самостійно вийшли на вулицю. Серед них була одна дитина.
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