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Плюс 24 патриота: в Днепре настоящий демографический бум

Сегодня 09:30
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Отличніе новости!

Новости Днепра про Плюс 24 патриота: в Днепре настоящий демографический бум

Об этом сообщает «Днепр Инфо» со ссылкой на информацию городского совета Днепра.

Как сообщается, среди новорожденных 10 девочек и 14 мальчиков.

При этом количество родов у внутренне перемещенных лиц – 4.

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Новости Днепра про Плюс 24 патриота: в Днепре настоящий демографический бумУкраїнська Новости Днепра про Плюс 24 патриота: в Днепре настоящий демографический бумРусский

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