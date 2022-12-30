Плюс 24 патриота: в Днепре настоящий демографический бум

При этом количество родов у внутренне перемещенных лиц – 4.

Об этом сообщает «Днепр Инфо» со ссылкой на информацию городского совета Днепра.

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