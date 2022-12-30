Плюс 24 патриота: в Днепре настоящий демографический бум

Об этом сообщает «Днепр Инфо» со ссылкой на информацию городского совета Днепра.
Как сообщается, среди новорожденных 10 девочек и 14 мальчиков.
При этом количество родов у внутренне перемещенных лиц – 4.
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