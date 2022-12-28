Игрок СК «Днепр-1» стал лучшим игроком УПЛ

В опросе принимали участие игроки и тренеры всех 16-ти клубов элитного дивизиона.
Артем набрал 393 очка и стал лучшим игроком УПЛ уже второй год подряд. В этом сезоне футболист забил 16 голов и сделал 4 голевых передачи в 22 матчах за «Днепр-1».
Вторым по итогам опроса финишировал полузащитник донецкого «Шахтера» Михаил Мудрик (375 очков). Замкнул тройку лидеров еще один представитель «Днепра-1» — полузащитник Александр Пихалёнок (175 очков).
Топ-10 лучших игроков года УПЛ
1. Артем Довбик (Днепр-1)
2. Михаил Мудрик (Шахтер)
3. Александр Пихаленок (Днепр-1)
4. Виталий Буяльский (Динамо)
5. Виктор Цыганков (Динамо)
6-7. Андрей Цуриков (Александрия)
6-7. Игорь Кирюханцев (Заря)
8. Олег Данченко (Заря)
9. Георгий Судаков (Шахтер)
10. Николай Матвиенко (Шахтер)
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