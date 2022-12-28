Игрок СК «Днепр-1» стал лучшим игроком УПЛ

Форвард сборной Украины и СК "Днепр-1" Артем Довбик стал лучшим игроком года УПЛ.

В опросе принимали участие игроки и тренеры всех 16-ти клубов элитного дивизиона.

Артем набрал 393 очка и стал лучшим игроком УПЛ уже второй год подряд. В этом сезоне футболист забил 16 голов и сделал 4 голевых передачи в 22 матчах за «Днепр-1».

Вторым по итогам опроса финишировал полузащитник донецкого «Шахтера» Михаил Мудрик (375 очков). Замкнул тройку лидеров еще один представитель «Днепра-1» — полузащитник Александр Пихалёнок (175 очков).

Топ-10 лучших игроков года УПЛ

1. Артем Довбик (Днепр-1)

2. Михаил Мудрик (Шахтер)

3. Александр Пихаленок (Днепр-1)

4. Виталий Буяльский (Динамо)

5. Виктор Цыганков (Динамо)

6-7. Андрей Цуриков (Александрия)

6-7. Игорь Кирюханцев (Заря)

8. Олег Данченко (Заря)

9. Георгий Судаков (Шахтер)

10. Николай Матвиенко (Шахтер)

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