В Днепре в «АТБ» продают рыбные консервы с сюрпризом

В Днепре в «АТБ» на Каверина днепрянин Евгений Изюмский купил консервы — сом «Боцман». Придя домой и открыв их, мужчина был неприятно удивлен: консервы были испорчены.
Вроде бы и не просрочено, но и запах, и вкус – ужас, – написал Евгений в соцсети.
Мужчина решил отнести консервы в магазин и снова был удивлен, но приятно.
Администратор вернула деньги и пообещала убрать партию продукта с прилавков.
А там время покажет! – прокомментировал это Евгений.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре в «Сильпо» продают «золотую» малину и клубнику.
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