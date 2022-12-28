В Днепре в «АТБ» продают рыбные консервы с сюрпризом

Удивила реакция администратора супермаркета.

В Днепре в «АТБ» на Каверина днепрянин Евгений Изюмский купил консервы — сом «Боцман». Придя домой и открыв их, мужчина был неприятно удивлен: консервы были испорчены.

Вроде бы и не просрочено, но и запах, и вкус – ужас, – написал Евгений в соцсети.

Мужчина решил отнести консервы в магазин и снова был удивлен, но приятно.

Администратор вернула деньги и пообещала убрать партию продукта с прилавков.

А там время покажет! – прокомментировал это Евгений.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре в «Сильпо» продают «золотую» малину и клубнику.

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