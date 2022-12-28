Ушел на работу и не вернулся: на Днепропетровщине разыскивают 45-летнего мужчину

Полиция Кривого Рога разыскивает пропавшего без вести 45-летнего Владимира Пирога.

20 декабря мужчина ушел на работу и до настоящего времени не вернулся.

Об этом сообщает ГУ НП в Днепропетровской области.

Приметы: на вид 45 лет, рост 180-185 см, среднего телосложения, волосы короткие темные, глаза карие.

Был одет в черную зимнюю куртку, черные спортивные штаны, черные кроссовки и черную спортивную шапку.

Особые приметы: на левом предплечье шрам от ожога.

Если вы видели этого мужчину или знаете, где он может быть, сообщите по номерам: 102, (098) 650 02 01.

Любая информация может быть полезной!

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