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Панихида состоится сегодня: в бою с врагом погиб офицер из Каменского

Сегодня 07:15
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14 апреля в бою на Харьковщине, защищая украинскую землю, погиб старший лейтенант Кушнаренко Роман Леонидович. Офицеру был 51 год. У него осталась жена.

Новости Днепра про Панихида состоится сегодня: в бою с врагом погиб офицер из Каменского

Роман Кушнаренко родился в городе Днепродзержинске. В течение 1989-1991 годов проходил срочную военную службу. В 2007 году окончил Днепродзержинский государственный технический университет. С 1991 по 2022 год работал на металлургическом комбинате. В 2017 году окончил Национальную академию сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного. Являлся участником АТО/ООС.
 
Панахида состоится 5 января в 11:00 в Казацкой церкви Пресвятой Покровы ВТО (ул. С. Слисаренко, 34). Похоронят воина в 12:00 на Аллее Героев военного кладбища по улице Весенней.


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Новости Днепра про Панихида состоится сегодня: в бою с врагом погиб офицер из КаменскогоУкраїнська Новости Днепра про Панихида состоится сегодня: в бою с врагом погиб офицер из КаменскогоРусский

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