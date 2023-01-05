Панахида відбудеться сьогодні: у бою з ворогом загинув офіцер з Кам’янського

Роман Кушнаренко народився в місті Дніпродзержинськ. Упродовж 1989-1991 років проходив строкову військову службу. У 2007 році закінчив Дніпродзержинський державний технічний університет. З 1991 по 2022 рік працював на металургійному комбінаті. У 2017 році закінчив Національну академію сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Був учасником АТО/ООС.
Панахида відбудеться 5 січня об 11:00 в Козацькій церкві Пресвятої Покрови ПЦУ (вул. С. Слісаренка, 34). Поховають воїна о 12:00 на Алеї Героїв військового кладовища по вулиці Весняній.
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