Українці можуть безкоштовно отримати енергозберігаючі LED-лампи: як це зробити

Про це повідомляє прес-служба Мінреінтеграції.
Як вказано на сайті відомства, всього можна обміняти 5 ламп старого зразка на 5 нових.
“З нового року повнолітні українці зможуть безкоштовно отримати 5 світлодіодних ламп замість старих ламп розжарювання і в такий спосіб зробити свій внесок у балансування електросистеми України”, – повідомили у Мінреінтеграції.
Там пояснюють, що це суттєва економія. Адже, нові LED-лампи можуть заощадити країні в пікові години до 1,5 гігавата електроенергії.
До прикладу, 50 млн LED-лампочок можуть розвантажити роботу цілого реактора атомної електростанції.
В Мінреінтеграції пояснюють, що механізм обміну старих лампочок на нові досить простий.
Так, людині, яка вирішить скористатися програмою, потрібно лише попередньо залишити заявку у додатку держпослуг “Дія”, прийти у відділення “Укрпошти” й обміняти п’ять ламп старого зразка на таку ж кількість світлодіодних.
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