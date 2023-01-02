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Українці можуть безкоштовно отримати енергозберігаючі LED-лампи: як це зробити

Сьогодні 08:00
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Кожен українець з цього року може безкоштовно отримати енергозберігаючі LED-лампи. На заміну треба віддати старі лампи розжарювання.

Новости Днепра про Українці можуть безкоштовно отримати енергозберігаючі LED-лампи: як це зробити

Про це повідомляє прес-служба Мінреінтеграції.

Як вказано на сайті відомства, всього можна обміняти 5 ламп старого зразка на 5 нових.

“З нового року повнолітні українці зможуть безкоштовно отримати 5 світлодіодних ламп замість старих ламп розжарювання і в такий спосіб зробити свій внесок у балансування електросистеми України”, – повідомили у Мінреінтеграції.

Там пояснюють, що це суттєва економія. Адже, нові LED-лампи можуть заощадити країні в пікові години до 1,5 гігавата електроенергії.

До прикладу, 50 млн LED-лампочок можуть розвантажити роботу цілого реактора атомної електростанції.

В Мінреінтеграції пояснюють, що механізм обміну старих лампочок на нові досить простий.

Так, людині, яка вирішить скористатися програмою, потрібно лише попередньо залишити заявку у додатку держпослуг “Дія”, прийти у відділення “Укрпошти” й обміняти п’ять ламп старого зразка на таку ж кількість світлодіодних.

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Новости Днепра про Українці можуть безкоштовно отримати енергозберігаючі LED-лампи: як це зробитиУкраїнська Новости Днепра про Українці можуть безкоштовно отримати енергозберігаючі LED-лампи: як це зробитиРусский

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