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  • «Тимчасовий» пам’ятник, що простояв понад 70 років: історія «танка» у Дніпрі (ФОТО)

«Тимчасовий» пам’ятник, що простояв понад 70 років: історія «танка» у Дніпрі (ФОТО)

Сьогодні 18:05
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Сьогодні у Дніпрі з перехрестя двох проспектів прибрали пам'ятник генералу Юхиму Пушкіну, який  місцеві мешканці знають просто  як «Танк». Журналісти dnepr.info вирішили згадати скільки років ця машина вже знаходиться на постаменті, як раніше виглядата та коли його встановили у Дніпрі.

Новости Днепра про «Тимчасовий» пам'ятник, що простояв понад 70 років: історія «танка» у Дніпрі (ФОТО)

Генерал Пушкін командував танковою дивізією і наприкінці серпня 1941 року на підступах до Дніпра розгромив німецьку мотоколону, а за оборону міста йому було надано звання героя. У 1943 році корпус генерала Пушкіна допомагав звільняти нашу область. До кінця Другої світової війни генерал не дожив був поранений у Миколаївській області та загинув. Його прах доставили до Дніпра та поховали на меморіальному цвинтарі на Соборній площі.

Увічнити пам’ять про генерала Пушкіна вирішили пам’ятником. Перший варіант монумента передбачав, що це буде ростова скульптура військового на постаменті. Але з невідомих причин такий пам’ятник не був створений, а танк Т-34 як монумент був «вибраний» зовсім випадково. Поки в Дніпрі чекали відмашки на дозвіл встановити ростову скульптуру, то вирішили поставити «тимчасовий» пам’ятник у вигляді танка. Спочатку це був Т-70.

Новости Днепра про «Тимчасовий» пам'ятник, що простояв понад 70 років: історія «танка» у Дніпрі (ФОТО)

З’явився він на постаменті 1945 року. 1967 року його вирішили реконструюватись і танк було замінено на нинішній Т-34. З того часу танк із постаменту нікуди не перемішали, тільки інколи оновлювали його колір.

Новости Днепра про «Тимчасовий» пам'ятник, що простояв понад 70 років: історія «танка» у Дніпрі (ФОТО)

Не завжди нова фарба лягала вдало, проте словосполучення «біля танка» знає кожен житель міста. Багато хто тут призначав зустрічі, до початку будівництва метро – мешканці часто прогулювались алеєю або сиділи на лавках у тіні дерев.

Новости Днепра про «Тимчасовий» пам'ятник, що простояв понад 70 років: історія «танка» у Дніпрі (ФОТО)

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Новости Днепра про «Тимчасовий» пам'ятник, що простояв понад 70 років: історія «танка» у Дніпрі (ФОТО)Українська Новости Днепра про «Тимчасовий» пам'ятник, що простояв понад 70 років: історія «танка» у Дніпрі (ФОТО)Русский

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