Трое детей остались без отца: в бою за Украину погиб боец с Днепропетровщины Александр Коваль

Вечная слава Герою!

4 февраля 2024 года в бою возле Очеретяного Донецкой области погиб боец с Днепропетровщины Александр Коваль.

Об этом сообщили на ФБ-странице «АрселорМиттал Кривой Рог».

Александр более 20 лет работал слесарем-ремонтником на этом предприятии. Коллеги вспоминают о нем как об опытном работнике и прекрасном человеке.

Надежный, честный, ответственный, искренний, Александр всегда был рядом, всегда был готов поддержать и помочь и словом, и делом, — говорят коллеги Героя.

У защитника остались жена и трое детей.

Выражаем искренние соболезнования семье и друзьям Александра! Вечная память!

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