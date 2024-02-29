Трое детей остались без отца: в бою за Украину погиб боец с Днепропетровщины Александр Коваль

4 февраля 2024 года в бою возле Очеретяного Донецкой области погиб боец с Днепропетровщины Александр Коваль.
Об этом сообщили на ФБ-странице «АрселорМиттал Кривой Рог».
Александр более 20 лет работал слесарем-ремонтником на этом предприятии. Коллеги вспоминают о нем как об опытном работнике и прекрасном человеке.
Надежный, честный, ответственный, искренний, Александр всегда был рядом, всегда был готов поддержать и помочь и словом, и делом, — говорят коллеги Героя.
У защитника остались жена и трое детей.
Выражаем искренние соболезнования семье и друзьям Александра! Вечная память!
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