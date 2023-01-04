Искали почти месяц: пропавшего в Днепре мужчину нашли на дне реки

В Днепре пропавшего месяц назад мужчину нашли на дне реки.

Труп обнаружили водолазы на дне залива Днепра в районе улицы Крейсера Авроры в Самарском районе 3 января. Следов насильственной смерти на теле не было, но судя по состоянию, в воде оно находилось давно.

38-летний мужчина числился в розыске как без вести пропавший с 10 декабря 2022 года.

Его тело направили на судмедэкспертизу, которая установит причины смерти.

Источник: Дніпро Оперативний

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