Нужна помощь: на Днепропетровщине пропала 7-летняя девочка

Как сообщили в пресс-службе областной полиции, на Днепропетровщине исчезла 7-летняя школьница Анастасия Положенцева.
4 января к правоохранителям обратился родственник и рассказал, что девочка вышла из дома в поселке в Синельниковском районе. В последний раз ее видели 3 января в доме заявителя.
Приметы: на вид 7 лет, рост примерно 120 см, вид худощавый, волосы светлые русые чуть ниже плеч, глаза голубые.
Была одета в куртку синюю до колен, светлую шапку, джинсовые брюки, ботинки черные невысокие. Телефона при себе не было.
️Если у вас есть информация о месте пребывания ребенка, просьба сообщить по телефонам: (098) 323 38 19, (050) 456 40 19, (050) 572 82 77.
upd: Стало известно, что девочку нашли. К счастью, с ней все хорошо.
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