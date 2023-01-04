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Нужна помощь: на Днепропетровщине пропала 7-летняя девочка

Сегодня 17:09
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В Днепропетровской области пропал 7-летний ребенок.

Новости Днепра про Нужна помощь: на Днепропетровщине пропала 7-летняя девочка

Как сообщили в пресс-службе областной полиции, на Днепропетровщине исчезла 7-летняя школьница Анастасия Положенцева.

4 января к правоохранителям обратился родственник и рассказал, что девочка вышла из дома в поселке в Синельниковском районе. В последний раз ее видели 3 января в доме заявителя.

Приметы: на вид 7 лет, рост примерно 120 см, вид худощавый, волосы светлые русые чуть ниже плеч, глаза голубые.

Была одета в куртку синюю до колен, светлую шапку, джинсовые брюки, ботинки черные невысокие. Телефона при себе не было.

️Если у вас есть информация о месте пребывания ребенка, просьба сообщить по телефонам: (098) 323 38 19, (050) 456 40 19, (050) 572 82 77.

upd: Стало известно, что девочку нашли. К счастью, с ней все хорошо.

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Новости Днепра про Нужна помощь: на Днепропетровщине пропала 7-летняя девочкаУкраїнська Новости Днепра про Нужна помощь: на Днепропетровщине пропала 7-летняя девочкаРусский

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