Шукали майже місяць: зниклого у Дніпрі чоловіка знайшли на дні річки

У Дніпрі чоловіка, який зник місяць тому, знайшли на дні річки.

Труп виявили водолази на дні затоки Дніпра у районі вулиці Крейсера Аврори у Самарському районі 3 січня. Слідів насильницької смерті на тілі не було, але, судячи з стану, у воді воно було давно.

38-річний чоловік числився в розшуку як безвісти зниклий з 10 грудня 2022 року.

Його тіло направили на судмедекспертизу, яка встановить причини смерті.

Джерело: Дніпро Оперативний

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