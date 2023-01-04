Шукали майже місяць: зниклого у Дніпрі чоловіка знайшли на дні річки

Труп виявили водолази на дні затоки Дніпра у районі вулиці Крейсера Аврори у Самарському районі 3 січня. Слідів насильницької смерті на тілі не було, але, судячи з стану, у воді воно було давно.
38-річний чоловік числився в розшуку як безвісти зниклий з 10 грудня 2022 року.
Його тіло направили на судмедекспертизу, яка встановить причини смерті.
Джерело: Дніпро Оперативний
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