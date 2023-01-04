Россияне ударили по Никополю из тяжелой артиллерии: пострадал 64-летний мужчина

Кроме того, вражеские снаряды привели к возгоранию частного дома. Пожар спасатели уже потушили. Около 20 домов повреждены.

Предварительно известно, что пострадал 64-летний мужчина. Он в больнице – с тяжелыми поражениями грудной клетки.

«Временный» памятник, простоявший более 70 лет: история «танка» в Днепре (ФОТО) Сегодня в Днепре с перекрестка двух проспектов убрали памятник генералу Ефиму Пушкину, в народе прозванный просто «Танк». Журналисты dnepr.info решили вспомнить как он там появился и как раньше выглядел. просмотров

Будут ли у днепрян дополнительные выходные на Рождество В этом году Рождество выпало на субботу, 7 января. 0 просмотров