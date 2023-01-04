Россияне ударили по Никополю из тяжелой артиллерии: пострадал 64-летний мужчина

Об этом сообщил Валентин Резниченко, председатель Днепропетровской ОВА.
Предварительно известно, что пострадал 64-летний мужчина. Он в больнице – с тяжелыми поражениями грудной клетки.
Кроме того, вражеские снаряды привели к возгоранию частного дома. Пожар спасатели уже потушили. Около 20 домов повреждены.
Последствия атаки еще уточняются.
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