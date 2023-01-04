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Будут ли у днепрян дополнительные выходные на Рождество

Сегодня 16:52
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В этом году Рождество выпало на субботу, 7 января.

Новости Днепра про Будут ли у днепрян дополнительные выходные на Рождество

А мы привыкли, если праздник выпадает на субботу или воскресенье – отдыхаем еще и в понедельник.

Поэтому рассказываем, будет ли у днепрян дополнительный выходной.

В Украине на время действия военного положения праздничные дни не являются выходными и не переносятся на следующий день после праздничного или нерабочего. Поэтому понедельник, 9 января, будет обычным рабочим днем.

В этом месяце у днепрян будут еще 8 выходных: 7 и 8, 14 и 15, 21 и 22, 28 и 29 января.

Новости Днепра про Будут ли у днепрян дополнительные выходные на Рождество

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