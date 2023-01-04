В Павлограде во время прогулки с собакой горожанин нашел расчлененное тело

Во время прогулки с собакой местный житель обнаружил фрагменты человеческого тела. Он сообщил об этом в полицию.
Правоохранители уже установили личность убитого – им оказался ранее судимый 36-летний мужчина.
Полиция устанавливает всех свидетелей и обстоятельства умышленного убийства.
По данному факту возбуждено уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.
Напомним, ранее мы писали, что в Каменском на вокзале на мужчину напали с ножом: подробности.
Читайте также:
Автор:
Сегодня, 4 января, россияне ударили по Никополю из тяжелой артиллерии.
Хорошая новость!
В Днепре планируют на два месяца перекрыть движение транспорта по…
1 января в 22:40 в полицию Каменского сообщили, что в…
В Днепропетровской области больше суток искали пропавшую 8-летнюю Анастасию Положенцеву.
Во вторник, 3 января, на проспекте Богдана Хмельницкого ограбили ювелирный магазин.
В Днепре пропавшего месяц назад мужчину нашли на дне реки.
Сегодня в Днепре с перекрестка двух проспектов убрали памятник генералу Ефиму Пушкину, в народе прозванный просто «Танк». Журналисты dnepr.info решили вспомнить как он там появился и как раньше выглядел.
Гречка – одна из самых любимых круп украинцев.
Сегодня, 4 января, россияне ударили по Никополю из тяжелой артиллерии.
В Днепропетровской области пропал 7-летний ребенок.
В этом году Рождество выпало на субботу, 7 января.
Собака, нашедшая людей под завалами разрушенного ракетой дома, получила почетную награду.
Глава ГУР Кирилл Буданов анонсировал большое наступление Украины весной.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!