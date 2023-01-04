В Павлограде во время прогулки с собакой горожанин нашел расчлененное тело

В Павлограде убили и расчленили мужчину.

Во время прогулки с собакой местный житель обнаружил фрагменты человеческого тела. Он сообщил об этом в полицию.

Правоохранители уже установили личность убитого – им оказался ранее судимый 36-летний мужчина.

Полиция устанавливает всех свидетелей и обстоятельства умышленного убийства.

По данному факту возбуждено уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, ранее мы писали, что в Каменском на вокзале на мужчину напали с ножом: подробности.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: