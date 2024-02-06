Пандус есть, но заехать не получится: в Кривом Роге мужчина на инвалидной коляске не попал в укрытие

Несмотря на то, что у мобильного укрытия был пандус, передвигающийся на коляске мужчина не смог туда заехать. На проблему обратил внимание глава ОО «Движение без границ» Юрий Понькин.
Юрий передвигается на коляске, поэтому хорошо знает все трудности жизни человека с инвалидностью. К сожалению, украинские города до сих пор не приспособлены для маломобильных горожан.
Юрий на своей Facebook-странице показал, как приходится добираться до укрытия людям, передвигающимся на коляске. Если коротко – то никак. Ведь пандус есть, но из-за того, что вокруг укрытия куча бордюров, добраться до него без посторонней помощи тяжело.
Если пандусы строят – значит это кому нужно! В Кривом Роге это Галочка. Именно для галочки, а не Юрочки и Наталочки недоумки из городского исполкома делают ЭТО. Два года войны. Ни один бордюр не убран в городе. Вы уже видите на улицах ветеранов в креслах? И не увидите – их не ждут криворожские джунгли, – написал Юрий.
Свои «приключения» Юрий показал на видео.
Спойлер: подобраться к укрытию не удалось ни с одной стороны, хотя автору видео даже пришлось выстроить путь через проезжую часть.
Обратите внимание: жалобу на закрытое/недоступное укрытие можно оставить здесь: https://t.me/open_shelter_bot
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