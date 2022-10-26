Отравилась грибами: в Днепре умерла 8-летняя девочка

Сегодня, 26 октября, в одной из больниц Днепра умерла 8-летняя девочка, которая отравилась грибами.

Об этом сообщает «Информатор».

Отмечается, что 21 октября в Широковском районе ребенок отравился консервированными грибами. Их девочке дала бабушка. Женщина собрала грибы в лесу.

Сначала ребенка доставили в криворожскую больницу, а 23 октября перевезли в медучреждение в Днепре. К сожалению, 26 октября пациентка скончалась.

Сообщается, что мать девочки тоже отравилась, к счастью, она жива.

Напомним, употреблять грибы не рекомендовано беременным, кормящим грудью и пожилым людям. Не следует кормить грибами или блюдами из них детей до 12 лет.

Симптомы отравления грибами

Признаки отравления грибами могут проявиться как через 30 минут после употребления, так и в течение нескольких дней, а это:

тошнота;

рвота;

резкая боль в животе;

диарея;

головокружение;

повышение температуры тела;

снижение пульса;

духота;

судороги;

отток крови от конечностей (холодные руки и ноги);

бред, появление галлюцинаций.

При наличии какого-либо из этих симптомов немедленно вызывайте врача!

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре в одной из больниц мужчина пять лет занимает палату и унижает медиков.

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