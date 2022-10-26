Отравилась грибами: в Днепре умерла 8-летняя девочка

Об этом сообщает «Информатор».
Отмечается, что 21 октября в Широковском районе ребенок отравился консервированными грибами. Их девочке дала бабушка. Женщина собрала грибы в лесу.
Сначала ребенка доставили в криворожскую больницу, а 23 октября перевезли в медучреждение в Днепре. К сожалению, 26 октября пациентка скончалась.
Сообщается, что мать девочки тоже отравилась, к счастью, она жива.
Напомним, употреблять грибы не рекомендовано беременным, кормящим грудью и пожилым людям. Не следует кормить грибами или блюдами из них детей до 12 лет.
Симптомы отравления грибами
Признаки отравления грибами могут проявиться как через 30 минут после употребления, так и в течение нескольких дней, а это:
При наличии какого-либо из этих симптомов немедленно вызывайте врача!
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре в одной из больниц мужчина пять лет занимает палату и унижает медиков.
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