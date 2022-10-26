Зашел в дом в 3 ночи: в Желтых Водах бывший заключенный ограбил женщину

Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Днепропетровской области.
Как установили полицейские, женщина не закрыла дверь на замок, поэтому подозреваемый беспрепятственно попал в дом в 3 часа ночи. В одной из комнат он увидел мобильный телефон и унес его с собой. Уже на выходе из дома его увидела хозяйка. Женщина пыталась вытолкать грабителя из дома и вернуть свой гаджет. Но он несколько раз ударил женщину и скрылся.
Правоохранители установили личность злоумышленника – им оказался ранее судимый 32-летний местный житель. Мужчину задержали.
24 октября ему сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
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